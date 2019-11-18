سلوفينيا: لا يوجد حل للأزمة الليبية إلا من خلال حوار سياسي شامل ومفيد

ليبيا – أكد سكرتير الدولة بوزارة الخارجية السلوفيني دوبران بوغيتش أنه لا يمكن الوصول إلى حل دائم للأزمة الليبية إلا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للنزاع ومن خلال حوار سياسي شامل ومفيد يهدف إلى دعم التحول الديمقراطي والحوار السياسي فى ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة،مشددا على الحاجة للتوصل إلى توافق دولي فى الآراء بشأن مخرج للأزمة.

بوغيتش وفي حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط من مقر وزارة الخارجية السلوفينية بمناسبة منتدى الإبداع الذى نظمه “الاتحاد من أجل المتوسط” بالعاصمة ليوبليانا وفقاً لصحيفة “اليوم السابع ” المصرية لفت إلى أن سلوفينيا تدعم بشكل كامل الممثل الخاص للأمم المتحدة بما في ذلك إعادة توحيد المؤسسات الليبية والإصلاحات الاقتصادية والأمنية اللازمة لتحقيق الاستقرار فى البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية