هيئة كهرباء المؤقتة تتفقد مشروع محطة سوسة الغازية

ليبيا – قام رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة فخري المسماري أمس الأحد والمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء عوض البدري ومدير عام الشركة الليبية القابضة عبد السلام بوشناف والوفد المرافق لهم بجولة تفقدية لمشروع محطة سوسة الغازية.

المسماري تفقد بحسب المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء بالحكومة المؤقتة الأعمال الجارية بالموقع وأخر ماوصل إليه المشروع والأعمال المنجزة فيه من ناحية الأعمال المدنية للمبنى والبوابات الخاصة بالمحطة وكذلك مشروع الإنارة الخاصة بالموقع.

يُشار إلى أن مشروع محطة سوسة الغازية بقدرة إنتاجية تبلغ الـ921 ميجاوات ويعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية الهامة ومن ضمن خطة متوسطة وبعيدة المدى تحت دعم كامل من الحكومة المؤقتة وبإشراف ومتابعة الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة.

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