سلامة: لا جديد لدينا حول استهداف موكب البعثة الأممية في بنغازي

أخبار ليبيا24

قال الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة في إحاطة اليوم الإثنين أمام مجلس الأمن إن البعثة الأممية ليس لديها أي معلومات جديدة حول استهداف موكب بعثة الأمم المتحدة في بنغازي في أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن لجنة التحقيق لازالت تجري التحقيق لكشف ملابسات الهجوم.

وقتل ثلاثة موظفين من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم 10 أغسطس2019 في انفجار سيارة مفخخة ببنغازي، فيما أصيب ثمانية أشخاص على الأقل بينهم طفل إثر الانفجار أمام سوق تجارية بمنطقة الهواري.

وأعادت الأمم المتحدة فتح مكتبها في بنغازي، بعد إغلاقه لسنوات نتيجة الوضع الأمني المتردي والمعارك التي كانت تدور بين الجيش الوطني والمجموعات الإرهابية في ثاني أكبر مدن ليبيا.

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