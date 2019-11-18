السراج يطالب بفصل الجانب العسكري تماماً عن الجانب المدني بقاعدة معيتيقة

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاثنين مع كل من وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق ووكيل الوزارة هشام ابوشكيوات وآمر ركن السلاح الجوي المكلف عميد طيار عمر الويفاتي بحضور آمر قاعدة معيتيقة الجوية العميد خيري السيفاو.

الإجتماع تمحور بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق حول تفعيل قرار ما يسمى بـ”القائد الأعلى للجيش الليبي” بفصل الجانب العسكري تماماً عن الجانب المدني.

ومن جانبه،حث السراج خلال الاجتماع على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لإعادة تشغيل مطار معيتيقة بشكل آمن وتأمين المطار والعاملين به والمواطنين والمسافرين واستئناف الرحلات الجوية بالمطار .

يُشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي قام أمس الاحد رفقة وكيل وزارة المواصلات بجولة تفقدية بمطار معيتيقة الدولي لبحث الإسراع في عمليات الصيانة والتجهيز الجارية حالياً استعدادا لإستئناف الرحلات الجوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية