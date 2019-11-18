لجنة حصر وتنظيم العمالة الوافدة تعقد اجتماعا طارئا

عقدت لجنة حصر وتنظيم العمالة الوافدة بمدينة هون، اجتماعا طارئا لتنسيق وتجهيز المقر الرئيسي للجنة، وإشراك الجهات الضبطية والأمنية للعمل كأعضاء باللجنة، وذلك في خطوة للحفاظ على المدينة، ومكافحة كافة الظواهر السلبية والهدامة، وتنظيم وحصر العمالة الوافدة، وإعداد إحصائيات لهم.

الاجتماع تم خلاله الاتفاق على التواصل مع وسائل الإعلام، لإيضاح أهمية عملية تنظيم وحصر العمالة الوافدة، وتحديد أسعار لعمل كل مهنة، إضافة إلى الشروع في منح بطاقات حصر للعمالة الوافدة بعد إتمام مختلف الإجراءات المتعلقة بذلك.

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