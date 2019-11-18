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قوة الإسناد التابعة للرئاسي: هناك مؤامرة تحاك ضدنا ويد سوداء متوغلة في مراكز إتخاذ القرار تدعم حفتر

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

 ليبيا – أعلن آمر قوة الإسناد التابعة للمجلس الرئاسي ناصر عمار عن تحول جديد في الخطة الإستراتيجية العسكرية التي تتبعها مسلحي الوفاق للنيل ممن وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) المتمركزة حول العاصمة طرابلس.

عمار طالب في مداخلة مع برنامج “حصاد فبراير” والذي يبث على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد أمس الأحد قيادة عمليات طرابلس التابعة للمجلس الرئاسي بفتح جميع محاور القتال والنيران تجاه من وصفهم بـ”ميليشيات حفتر ” لمنعهم من التجمع في أي محور كان، مؤكداً أن حسم المعركة والنصر سيكون حليفهم خلال أيام معدودة في حال تم فتح تلك المحاور.

وأضاف:” جميع القادة الميدانيين أجمعوا على حسم المعركة وطالبوا بإمدادهم بالعتاد الكافي لحسم المعركة والتقدم دون الرجوع”، مطالباً بإمدادهم بالقوة والذخيرة الهجومية وليست الدفاعية في جميع المحاور لتحقيق النصر الكامل.

ووجه آمر قوة الإسناد حديثه لحكومة الوفاق قائلا:” جميع القادة بمحاور القتال يعوا المؤامرة التي تحكاك ضدهم من قبل بعض الأيادي السوداء المتوغلة في أماكن إتخاذ القرار السياسي وهناك مستشارين مصطفون خلف صفوف حفتر من أجل إعطائه الفرص لتمكينه سيطرته السياسية والعسكرية ولو بإنتصار ضئيل له ،فهناك قوة إقليمية تريد تحقيق إنتصار بأي ثمن كان”.

وإختتم عمار حديثه بالقول :”الأهمية العسكرية لمحاور القتال في معسكر الخلة واليرموك هو أهما نقطة قريبة من منطقة صلاح الدين القريبة من العاصمة طرابلس وميليشيات حفتر تريد الإجتياح الأمر يعد نصر كبير له، نحن لن نمكنهم من ذلك وهناك ترسانة عسكرية قوية من الأبطال يقفون كالبينان المرصوص سيقطعون على حفتر نيل هذه الأمنية”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • واضح انه حمار وغبى والدليل على ذلك فشل اكثر من 30 هجوم على مطار طرابلس الدولى وكل الهجمات المضادة للمليشيات فشلت ولا يمكن ياغبى ان تتنصر فئران المليشيات المتنافرة على جيش نظام على اعلى مستوى تدريب ولانك مثل اى اخوانى غبى يعيش فى الطراوة والمعركة محسومة للجيش الوطنى المسيطر على الاجواء تماما ويدمر مخازن الاسلحة والطائرات المسيرة التركية ومرتزقة تشاد مع جويلى وخطة الجيش المعلنة من البداية استدراج للمليشيات الارهابية خارج طرابلس واذا كنت انت حمار فى ابسط امور العسكرية ولا تعرف الفرق بين المليشيات والجيش الوطنى النظامى فافضل رد عليك بيان امريكى فى وجود وزيرى خارجبة وداخلية السراج يحترم الجيش الوطنى ويدعوه لوقف الهجوم منا يدل على انه يمتلك زمام المعركة وان المليشيات تنهار ياحمار والمفاجآة ستكون عندما تجد ان اهالى طرابلس هم من سيقبضوا عليكم دون الحاجة لدخول الجيش الوطنى ومنهم من تظنوا انهم معكم !!!

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