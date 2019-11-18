وزارة العمل تتسلم توصيات المؤتمر الأول للتطوير المهني المستمر

تسلمت وزارة العمل والتأهيل بالحكومة المؤقتة، اليوم، توصيات المؤتمر الأول للتطوير المهني المستمر، من قبل رئيس الاتحاد العام لمؤسسات التدريب.

وأوضحت الوزارة أن هذه التوصيات انبثقت من الورقات العلمية التي شاركت في المؤتمر الذي عقد في التاسع من الشهر الجاري بمدينة بنغازي، بتنظيم وزارة العمل والتأهيل.

وفي سياق آخر تسلمت وزارة العمل اليوم الخطة التدريبية لوزارة الصحة للعام ألفين وعشرين، وقالت وزارة العمل إن وزارة الصحة تعتبر من أولى الوزارات التي أتمت خطتها التدريبية، وأحالتها إليها للاختصاص.

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