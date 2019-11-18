سيالة يحذر من تآكل الأصول الليبية المجمدة ويوجه هذه الدعوة لمجلس الأمن

دعا وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة إلى العمل على تعديل نظام العقوبات على الأصول الليبية المجمدة بالخارج

وقال سيالة في كلمته بمجلس الأمن إن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار تتعرض للتآكل نتيجة لتجميدها داعيا مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات لتحسين إدارة الأصول دون رفع التجميد عنها مطالبا مجلس الأمن بتعديل نظام العقوبات على الأصول المجمدة بما يكفل وقف الخسائر.

وحول الأوضاع الميدانية أكد سلامة أنه مرت 8 أشهر على اشتباكات العاصمة طرابلس التي لاتزال مستمرة متهما الجيش الليبي بقصف المطارات والمدارس والأحياء الآهلة بالسكان والتي كان آخرها الاعتداء بالطيران الموجه على مصنع ما يعد جريمة حرب بكل المعايير.

وشدد سلامة على أن الخلافات داخل مجلس الأمن عمّقت الأزمة الليبية معربا عن ترحيبه بالجهود الدولية لحل الازمة الليبية مثمنا جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لانجاح مؤتمر برلين.

وأوضح سلامة أن التدخلات الخارجية هي ما أوصلت ليبيا لهذا الوضع داعيا مجلس الأمن إلى إصدار قرار بشأن التدخل الأجنبي في ليبيا مشيرا إلى أن العديد من الدول انتهكت حظر الأسلحة على ليبيا مؤكدا أن بعض الدول دعّمت الجيش الليبي بترسانة أسلحة متطوّرة.

وأشار سيالة إلى أهمية انسحاب قوات الجيش إلى مواقعها قبل بداية اشتباكات طرابلس أبريل الماضي دون شروط مسبقة مع التأكيد على وقف إطلاق النار وإلزام الدول المتورطة في الشأن الليبي بالكف عن أعمال اجهاض جهود السلام.

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