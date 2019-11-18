سلامة :اجتماع رابع هام تحضيرا لمؤتمر برلين

كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ،في إحاطته أمام مجلس الأمن ،عن عقد ثلاثة اجتماعات رسمية رفيعة المستوى تحضيرا لمؤتمر دولي بالعاصمة الألمانية برلين حول ليبيا ،مؤكدا أن اجتماعا رابعا وصفه بـ”بالغ الأهمية” سيعقد ،يوم الأربعاء، 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال سلامة إن المناقشة الأخيرة التي جرت في 21 تشرين الأول/أكتوبر، عمل المشاركون على الاتفاق على مسودة بيان ختامي يحدد ست حزم من الأنشطة الضرورية لإنهاء النزاع في ليبيا. وتشمل هذه الحزم الستة ضرورة العودة إلى العملية السياسية التي تقودها ليبيا وما يصاحبها من إصلاح اقتصادي؛ ووقف إطلاق النار وتنفيذ حظر الأسلحة والإصلاح الأمني؛ فضلاً عن تعزيز احترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي.

إن وضع تنفيذ حظر توريد الأسلحة في صلب الالتزام الدولي أمر أساسي من الناحية العملية وهو بمثابة رسالة إلى الشعب الليبي.

و أشار سلامة أن البعثة عملت على وضع ملحق تنفيذي لمسودة البيان الختامي. ولهذا الملحق هدفان؛ فهو يحدد التزامات أعضاء مجموعة برلين بإنهاء النزاع ودفع العملية السياسية إلى الأمام من خلال إجراءات ملموسة، تحدد معالمها مؤشرات معينة وتؤكد المسؤولية عن تلك الإجراءات. كما يعد أيضاً بمثابة “الجسر” الذي سيؤدي الى الحوار السياسي بين الليبيين والذي سوف يتم إطلاقه تحت رعاية الأمم المتحدة في أعقاب قمة برلين مباشرة.

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