سلامة :من الضروري إعادة فتح مطار معيتيقة

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة تواصل إغلاق مطار معيتيقة منذ أكثر من شهرين ونصف بسبب القصف العشوائي والغارات الجوية مشيرا إلى أنه المنفذ الرئيسي للمدنيين في طرابلس وغربي ليبيا.

وأضاف سلامة في إحاطته لمجلس الأمن أنه لهذا السبب يعدّ مطار مصراتة الآن، وهو مرفق عسكري مدني مختلط صغير يقع على بعد 250 كم شرق طرابلس، منفذ الخروج الوحيد لليبيين في غرب ليبيا، والذين يشكلون غالبية سكان البلاد، للسفر جواً إلى الخارج. مردفا كما تم استهداف مطار مصراتة 11 مرة على الأقل بضربات جوية دقيقة منذ مطلع سبتمبر.

وتابع سلامة أنه “من الضروري إعادة فتح مطار معيتيقة في أقرب وقت ممكن” مضيفا “لذا أعمل بالتعاون مع وزيري الداخلية والنقل في حكومة الوفاق الوطني على اتخاذ عدد من الخطوات العملية لتحقيق هذا الهدف، من بينها وضع حدود واضحة للقسمين المدني والعسكري من المطار، فضلاً عن إنشاء صالة خاصة بالأمم المتحدة”.

وأردف سلامة “أنا عازم على أن أرى نهايةً لهذا النزاع المدمر. ولهذا فإنني وزملائي في البعثة منهمكين بشكل كامل في العمل دون كلل مع الليبيين والشركاء الدوليين للإعداد للخطوتين الثانية والثالثة من المبادرة التي أعلنتها في 29 تموز/يوليو”.

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