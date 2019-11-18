عماري زايد: توحيد جداول المرتبات سيعود بـ«زيادة» على قطاع التعليم

قال عضو المجلس الرئاسي، وزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري زايد، إن قطاع التعليم هو أكبر قطاعات الدولة الليبية، إذ يمثل 36% من موظفي الدولة، لافتا إلى أن هذا القطاع «سيشهد زيادة في المرتبات مع تنفيذ جدول المرتبات الموحد».

وأضاف زايد في لقاء مع قناة ليبيا الأحرار، الإثنين: «لدينا 22 جدول مرتبات، والحكومة بدأت خطوات عملية في توحيد الجداول»، مشيرا إلى أن «الأمر يحتاج إلى 6 أشهر» لتنفيذ ال وخبرات دولية.

وتابع: «الشريحة الكبرى في قطاع المعلمين تتقاضى مرتبات دون الـ1000 دينار، وهي فئة منخفضة نسبيا، وبعد توحيد جدول المرتبات قد يشهد قطاع التعليم زيادة نسبية في مرتباتهم، مع الأخذ في الاعتبار الدرجة الوظيفية وسنوات الخبرة.

ولفت وزير التعليم إلى أن المعلمين المعتصمين أبدوا تفهما واضحا فيما يتعلق بالأمر الغاية في الأهمية الذي يمس قطاعات أخرى ويؤسس للعدالة الاجتماعية.

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