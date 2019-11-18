لبنان.. الأزمة الاقتصادية تخيم على القطاع الصحي

تبدأ هذه الحلقة من Best Of ريبورتاج من ليبيا وتقرير حول تفاقم الوضع الأمني وتأثيره على حياة المدنيين. وفي لبنان، وتأثير الأزمة الاقتصادية على القطاع الطبي ومعضلة التغطية الصحية لقسم الطوارئ. وفي العراق، حيث تعاني الأحياء العشوائية المنتشرة في أطراف المدن من نقص الخدمات العامة من ماء وكهرباء وطرق معبدة. وأخيرا مع تقرير عادل قسطل بتقنية الأخبار المرسومة الخاص بقناة السويس بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاحها.

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