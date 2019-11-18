سلامة: نثمن الجهود المبذولة لإعادة توحيد مجلس النواب

أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم، عن تفاؤله تجاه الجهود المبذولة بشأن إعادة توحيد مجلس النواب حسب قوله.

وأضاف سلامة في إحاطة أمام مجلس الأمن، أن الجهود والمساعي ما زالت تبذل دعما للعملية السياسية، وأن الحكومة المصرية قد عملت مع عدد من أعضاء مجلس النواب بهدف توحيد هذه الهيئة، مشيرا إلى أنه على اتصال دائم مع مختلف الأطياف في مجلس النواب دعما لسلامة هذه الهيئة ونزاهتها.

سلامة قال إن عددا من المنظمات الشريكة قد عقدت مشاورات مع المعنيين، وأبدى الجميع رغبتهم في التوصل إلى تسوية سلمية للأوضاع.

وحول التدخل الخارجي في شؤون ليبيا، قال المبعوث الأممي إن من مصلحة جميع الليبيين رفض التدخل الخارجي في شؤون بلادهم.

وشدد سلامة على أن التدخل الخارجي في شؤون ليبيا أمر خطير جدا، داعيا الليبيين كافة إلى رفضه.

ونوه سلامة بأن هناك إطارا ملائما لوضع التدابير الدستورية طويلة الأمد، كما أن الانتخابات التشريعية قد تمت في الماضي، قائلا إن كل ما نحتاجه اليوم هو أن يتحد المجتمع الدولي لتوفير المظلة الملائمة لمختلف الأطراف الليبية لإنهاء الأزمة.

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