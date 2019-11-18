سلامة: نُسابق الزمن من أجل التوصل لحل سلمي في ليبيا

تونس-العنوان اعتبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة في إحاطة من تونس قدمها لمجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين إن بعد انقضاء سبعة أشهر ونصف على بدء النزاع في ليبيا، وبالنظر إلى التصعيد الخطير الأخير في الأعمال العدائية في طرابلس وما حولها، فإنهم يجدون أنفسنا، أكثر من أي وقت مضى، في سباق مع الزمن …

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