مندوب ألمانيا: هدف اجتماع برلين هو العودة للعملية السياسية في ليبيا

قال نائب الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة، يورغن شولز، إنه بعد يومين سيكون هناك اجتماع آخر ضمن اللقاءات التي تجرى للتنسيق لاجتماع برلين، مضيفا خلال كلمة ألمانيا في جلسة مجلس الأمن اليوم الإثنين أن الهدف الوحيد لاجتماع برلين هو تقديم الدعم لجهود سلامة، والتي تركز على العودة للعملية السياسية.
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قناة ليبيا
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