كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن آخر الاستعدادات لمؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وقال سلامة في إحاطته بمجلس الأمن “لقد أجريت ولا أزال أواصل حواراتي المكثفة مع الدول الأعضاء على أساس ثنائي” مشيرا لزيارة وزير الخارجية الألماني، التي قام بها إلى ليبيا في 27 تشرين الأول/أكتوبر لاطلاع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، على مسار مؤتمر برلين.

وأضاف سلامة “في الأسبوع الماضي، سافرت إلى القاهرة وأجريت لقاءات إيجابية للغاية مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وغيره من المسؤولين رفيعي المستوى” موضحا أن “وحدة وتوافق الموقف الدولي عنصران ضروريان لوقف العنف والسعي إلى حل الأزمة من خلال الحوار السياسي”.

وتابع سلامة “يحدوني أمل كبير في أن يُكلّل مسار برلين بالنجاح” مشددا على أن “المصادقة على بيان برلين لا يعني نهاية المسار، بل بداية الجزء الأهم من مهمة البعثة لإعادة ليبيا إلى مسار السلام والاستقرار”.

وتابع سلامة “دعماً لمسار برلين، أجريت حوارات مستفيضة مع رئيس الوزراء، السراج، ومع آمري القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، والتقيت أيضاً بالمشير حفتر ومن يؤيده من سياسيين هنالك مجال للاتفاق على إنهاء النزاع مع توافر الأساس للعودة إلى العملية السياسية”.

وأردف “أجرت البعثة أيضاً اتصالات واسعة النطاق مع الجهات المعنية الليبية، بما في ذلك في المهجر وشملت هذه الاجتماعات آمري الوحدات المشاركة في القتال، وممثليهم المدنيين والدوائر السياسية من جميع أنحاء البلاد. وقد أبرزت هذه المناقشات بوضوح الغضب والإحباط إزاء النزاع والرّغبة القوية في إنهائه”.

وأكد سلامة تواصل الجهود لدعم العملية السياسية موضحا أن الحكومة المصرية تعمل “مع أعضاء في مجلس النواب في محاولة لتوحيد المجلس، حيث تواصل مجموعة من الأعضاء من المنطقة الغربية الاجتماع بشكل مستقل في طرابلس” مضيفا “نحن على اتصال دائم مع مختلف الأطراف في مجلس النواب لتشجيعهم على الحفاظ على نزاهة مجلسهم”.

وتابع “أجرت المنظمات الشريكة جولة ثانية من المشاورات أكد المشاركون خلالها مرة أخرى رغبتهم في التوصل إلى حل سلمي للنزاع واقترحوا أفكاراً للمضي قدماً. وهذه كلها تطورات إيجابية تعكس إرادةً والتزاماً بإنهاء النزاع والعودة إلى المسار السياسي لإنهاء الأزمة في البلاد”.

وزاد سلامة “بالموازاة مع الجهود التي نبذلها على الصعيد الوطني، يتواصل العمل بشكل مباشر مع المجتمعات المحلية اللّيبية. إذ، وتصدياً للاستقطاب في البلاد، استضفنا حتى الآن ورشتي عمل لوقف التحريض واستخدام خطاب الكراهية في وسائط الاعلام. وجمعت ورشتا العمل الصحفيين والمحررين ونشطاء وسائط التواصل الاجتماعي مع مدربين في مجال حقوق الإنسان وممثلي منصات التواصل الاجتماعي، حيث نتوخى بنهاية المطاف التوصل إلى وضع مدونة سلوك لوسائل الإعلام في ليبيا”.

وأضاف “على المستوى المحلي، عقدنا الحلقة الأخيرة من سلسلة من ثلاث لقاءات في منتصف تشرين الأول/أكتوبر لدعم الوسطاء المحليين وقد حضر أكثر من 120 ليبي، بينهم 23 امرأة، هذه اللقاءات التي تهدف إلى إنشاء شبكة وطنية من الوسطاء تضم زعماء القبائل والشيوخ وممثلي المجتمع المدني والنشطاء من الشباب والنساء والأكاديميين ورجال الأعمال ممن يحظون بالمصداقية والاحترام لدى مختلف الفئات المعنية”.

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