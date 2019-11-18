سلامة إغلاق أكثر من 24% من مرافق الرعاية الصحية

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة تدهور الأوضاع الإنسانية في العاصمة طرابلس جراء الاشتباكات المسلحة.

وقال سلامة في إحاطته بمجلس الأمن “لا تزال آثار النزاع تضرّ بالسكان المدنيين. فقد قُتل أكثر من 200 مدني وفرّ أكثر من 128,000 شخص من ديارهم منذ بدء النزاع في 4 نيسان/ أبريل. ولا يزال هناك أكثر من 135,000 مدني في المناطق التي تشكل الخطوط الأمامية للنزاع، كما يعيش 270,000 شخص آخرين في المناطق المتضررة بشكل مباشر من النزاع”.

وأضاف سلامة أنه “منذ مطلع عام 2019، كان للعنف في ليبيا تأثير مدمر على الرعاية الصحية في البلاد حيث تم تسجيل 60 إعتداءًا على مرافق الرعاية الصحية والعاملين في المجال الطبي وسيارات الإسعاف”.

وتابع سلامة “لاحظنا أن الغارات الجوية الدقيقة قد اتخذت نمطاً واضحاً باستهدافها للمرافق الطبية التابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني” مضيفا “إن التعمد في توجيه الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين فيها والقتل المتعمد أو إيذاء المرضى أو الجرحى قد يشكل جرائم حرب”.

وأردف “لا يزال المهاجرون واللاجئون معرضين لخطر القتل غير القانوني والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والاعتقال التعسفي والحرمان غير القانوني من الحرية والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والعبودية والسخرة والابتزاز والاستغلال كما لا تزال هناك مخاوف جدية فيما يتعلق بنقل المهاجرين الذين اعترضهم خفر السواحل الليبي في البحر إلى مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك مركز احتجاز الزاوية ومركز احتجاز تاجوراء، والذي أفادت السلطات في 1 آب/ أغسطس 2019 بأنه سيتم إغلاقه”.

وزاد سلامة أن تقييم للقطاع الصحي أجري في تشرين الأول/ أكتوبر 2019 كشف “عن زيادة حادة في الاحتياجات الصحية التي لم يتم توفيرها، لا سيما للنساء والفتيات. حيث تم إغلاق أكثر من 24 في المائة من مرافق الرعاية الصحية بسبب النزاع أو بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو ضرر في هيكل المباني، كما تعطل تقديم الخدمات في العديد من مرافق الرعاية الصحية الأخرى. ولم يعد الأطفال قادرين على الوصول إلى المدارس التي دُمر العشرات منها فيما يتم استخدام قرابة 30 مدرسة أخرى كملاجئ للنازحين”.

وأردف سلامة أن الأمم المتحدة وشركاؤها العاملون في المجال الإنساني قدموا “المساعدة الإنسانية إلى أكثر من 310,000 شخص هذا العام غير أن الاحتياجات الإنسانية، تتجاوز في حجمها الوسائل المتاحة إذ لغاية اليوم، تم تمويل أقل من نصف المبلغ الذي ناشدت به خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا والبالغ 202 مليون دولار أمريكي”.

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