تلاميذ مدرسة راية الاستقلال ببنغازي يطالبون ببدء الدراسة

خرج تلاميذ مدرسة راية الاستقلال بمنطقة بوهديمة في بنغازي اليوم، في مظاهرة طالبوا من خلالها بالعودة السريعة لمقاعد الدراسة.

كما طالب التلاميذ بفتح مدرستهم وكافة مدارس مدينة بنغازي، ودعوا المعلمين إلى ضرورة الالتحاق بالمدارس وبدء العملية التعليمية.

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