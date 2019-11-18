تلاميذ مدرسة راية الاستقلال ببنغازي يطالبون ببدء الدراسة

خرج تلاميذ مدرسة راية الاستقلال بمنطقة بوهديمة في بنغازي اليوم، في مظاهرة طالبوا من خلالها بالعودة السريعة لمقاعد الدراسة.
كما طالب التلاميذ بفتح مدرستهم وكافة مدارس مدينة بنغازي، ودعوا المعلمين إلى ضرورة الالتحاق بالمدارس وبدء العملية التعليمية.
خرج تلاميذ مدرسة راية الاستقلال بمنطقة بوهديمة في بنغازي اليوم، في مظاهرة طالبوا من خلالها بالعودة السريعة لمقاعد الدراسة.
كما طالب التلاميذ بفتح مدرستهم وكافة مدارس مدينة بنغازي، ودعوا المعلمين إلى ضرورة الالتحاق بالمدارس وبدء العملية التعليمية.
Blah blah blah… pay the teachers wifaq government ..why don t you give back the money you stole?.. you are nothing but a criminal thief who stole the peoples money..pay the teachers, you bunch criminals
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