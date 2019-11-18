السراج يبحث آلية استئناف الرحلات من معيتيقة

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الاثنين، استئناف الرحلات الجوية من مطار معيتيقة وإعادة تشغيله بشكل آمن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السراج بمقر المجلس بطرابلس، مع وزير المواصلات ميلاد معتوق ووكيل الوزارة هشام أبوشكيوات وآمر ركن سلاح الجو المكلف عميد طيار عمر الويفاتي وآمر قاعدة معيتيقة الجوية العميد خيري السيفاو.

وناقش الاجتماع تفعيل القرار القاضي بفصل الجانب العسكري عن الجانب المدني وحث رئيس المجلس الرئاسي على اتخاذ كافة التدابير لإعادة العمل للمطار وتأمينه وتأمين العاملين فيه والمسافرين والعمل على استئناف الرحلات الجوية.

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