سرقة 2600 متر أسلاك كهرباء من خطي مجاهد وبئر التركي

كشفت الشركة العامة للكهرباء، عن سرقة أسلاك كهرباء تبلغ جملتها 2600 متر، ومنها خط إمجاهد من 30 أمهات الدواجن، مسافة 1200 متر بمنطقة الحي الصناعي.

ولفتت الشركة في بيان اليوم، أنها تعاني من التعديات شبه اليومية والمستمرة على مكونات الشبكة الكهربائية، لافتة إلى سرقة أسلاك خط بئر التركي أيضا من 30غوط الرمان مسافة 750 مترا (ضغط عالي) ومسافة 650 مترا (جهد متوسط).

مجهولون يسرقون 9 كيلو مترات أسلاك كهرباء على خط العزيزية

وكانت شركة الكهرباء، أعلنت في وقت سابق، عن وقوع حالات سرقة أسلاك كهربائية قدرت بمسافة 9 كيلو مترات، منها 4500 متر أسلاك نحاس و4500 متر أسلاك ألمونيوم، على خط العزيزية المتفرع من 30 الزجاج.

وأوضح مدير إدارة توزيع سهل الجفارة، أن الاعتداء نفذته مجموعة مجهولة خارجة على القانون يوم الجمعة الماضي، تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من منطقتي العزيزية والهيرة، وأجبر الشركة على تغذية المنطقتين بمصادر بديلة.

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