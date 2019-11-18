أخبار ليبيا24 ترصد حملة للمرور وسط درنة

أخبار ليبيا24

وثقت عدسة أخبار ليبيا24 مساء اليوم الإثنين حملة لرجال شرطة المرور بدرنة أمام مستشفي الهريش لضبط السيارات التي لا تحمل ترخيصًا من المرور وكذلك القيادة بدون الحصول على رخصة قيادة وكذلك السيارات الخاصة التي تعمل في نقل الركاب ويقودها أجانب.

وجرت خلال الحملة عمليات حجز قانوني لعدد من السيارات وتم نقلها إلى مقر شرطة المرور بدرنة إلى حين تسوية أوضاعها من حيث التراخيص والاجراءات. وتأتي هذه الحملة بعد فرض القانون في درنة التي كانت معقلًا للإرهاب.

وكان مدير أمن درنة العقيد طارق عبد الجواد الغيثي قد أصدر تعليماته لرئيس قسم المرور والتارخيص المقدم موسي العوكلي ورئيس وحدة المرور الرائد عادل الغيثي بمباشرة ضبط المركبات التي تسير بدون لوحات معدنية داخل درنة أو القيادة بدون ترخيص وسيارات الركوبة العامة العشوائية (سيارات خاصة تعمل لنقل الركاب) وإجراءات نقل الملكية والتأمين وقيادة صغار السن والزجاج المعتم.

وأعلن عن إقامة هذه الحملة الأسبوع الماضي في وسائل الإعلام المختلفة من خلال نقاط استيقاف بمساندة الجيش الوطني والأجهزة الأمنية، وذلك إنفاذا للقانون بدرنة ولضبط الشارع العام الذي افتقدته لسنوات.

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