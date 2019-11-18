إحباط عمليات تهريب مشروبات كحولية فاخرة بمعبر رأس الجدير

تمكّن أعوان الجمارك التونسية (الديوانة) المختصون في الكشف بالأشعة بالمكتب الحدودي برأس الجدير من إحباط عمليات تهريب لعدد 42 قارورة مشروبات روحية تحمل علامات فاخرة و 500 علبة سجائر و 50 كلغ من المعسّل, كانت مخفية في مخابئ مهيئة داخل سيارتين تحملان ترقيما ليبيا, وفق بلاغ لمصالح الجمارك اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2019.

كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة من محافظة صفاقس, جنوب البلاد, فجر اليوم الإثنين, أثناء مراقبة وسائل النقل والبضائع على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين صفاقس وقابس, من ضبط شاحنة محملة بكمية هامة من المواد الغذائية المدعمة متمثلة في 6450 كلغ من الكسكسي و2940 كلغ من المقرونة و1300 كلغ من الفارينة و600 كلغ من السميد كانت متجهة إلى المناطق الحدودية بالجنوب الشرقي قصد تهريبها إلى القطر الليبي.

وتمّ تحرير محضر حجز في الغرض, ورفع مخالفة محاولة التصدير خلسة لبضاعة محجرة.

وفي نفس السياق, تمكنت فرقة الحرس الديواني برمادة من حجز 20500 علبة سجائر أجنبية بمنطقة السفيري بمعتمدية رمادة كانت محملة على متن شاحنة لا تحمل ترقيما منجميا, رفض سائقها الإمتثال إلى إشارة أعوان دورية الديوانة, فتمت مطاردته و إجباره على التوقف.

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