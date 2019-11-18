“حرب الطرقات” تُخلّف خسائر هائلة في ليبيا

بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى حوادث المرور، نشرت وزارة داخلية الوفاق آخر إحصائية لضحايا حوادث المرور في ليبيا خلال هذا العام من شهر يناير حتى سبتمبر.

وقالت “داخلية الوفاق” بصفحتها في “فيسبوك”، إنها سجلت بالفترة المذكورة 1115 حادثا تسببت في وفاة 1409 أشخاص في مختلف ربوع ليبيا.

أما الحوادث البليغة فقد بلغت 908 حوادث أصيب فيها 1709 أشخاص بإصابات خطيرة، وبالنسبة للحوادث البسيطة فقد وصل عددها إلى 573 نتج عنها إصابة 1392 بإصابات بسيطة.

وفيما يتعلق بحوادث الأضرار، فقد سجلت الإحصائية 1258 حادثا اقتصر على المركبات فقط دون وقوع إصابات بين الركاب.

ودعت الداخلية بمناسبة ذكرى حوادث المرور، السائقين إلى عدم التهور والسرعة الزائدة واتباع القواعد المرورية، مشيرة إلى أن الحوادث تسببت في خسائر جسدية ومادية كبيرة واستنزفت الكثير من الأموال نتيجة لعدم اتخاذ التدابير اللازمة أثناء القيادة.

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