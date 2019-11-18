“صحة المؤقتة” توقع اتفاقية لتعزيز إجراء عمليات القلب

اعتمد وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، الاثنين، اتفاقية بروتوكول تعاون وشراكة في مجال تفعيل خدمات القسطرة التشخيصية لأمراض القلب الخلقية للكبار والصغار بين المركز الوطني للقلب بنغازي وشركتي ألفا الطبية ونور سين لاستيراد المعدات الطبية.

جاء ذلك خلال مراسم احتفال حضرها وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي ومدير المركز الوطني لأمراض القلب الأستاذ طاهر الفضلي، وفق بيان تلقته “218” من مركز الإعلام بالوزارة.

وتضمن البروتوكول التعاون في مجال تطوير الخدمات الطبية وفق استراتيجية وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة الرامية إلى توطين العلاج بالداخل وتقريب الخدمة للمواطن ومن بينها إجراء عمليات القسطرة القلبية والتشخيصية والعلاجية لأمراض القلب الخلقية للكبار والصغار.

يشار إلى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني كان قد منح الإذن لوزارة المالية بتسييل 2.5 مليون دينار ليبي لوزارة الصحة لتخصصيه للمركز الوطني لأمراض القلب بنغازي لإجراء 100 عملية لمعالجة حالات التشوهات والثقوب الخلقية.

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