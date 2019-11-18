“احتجاز الطائرة” يُنذر بأزمة جديدة في ليبيا

تقرير| 218

لا تزال الطائرة التابعة للخطوط الجوية الليبية بإدارة بنغازي، محتجزة في مطار مصراتة بعد أن أرسلتها لإجراء أعمال صيانة معتادة، وبعد الانتهاء من الصيانة تم احتجازها بعد التنسيق مع الطيران المدني في مصراتة وطرابلس.

وأكد المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الليبية بإدارة بنغازي عز الدين المشنون، في تصريحات لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الاثنين، احتجاز الطائرة مخالف للأعراف الدولية وعمل مشين لا يرتقي لمستوى المهنية.

وقال المشنون إن الخلاف السياسي في البلاد لا يمكن أن يكون مبررا لاحتجاز طائرة مدنية تقدم خدماتها للمواطنين، مضيفا أنه لم يسبق للحكومة المؤقتة أن احتجزت طائرة مدنية، مؤكدا أن مئات المواطنين عالقون في مطارات تونس والأردن ومصر بسبب احتجاز الطائرة، وأن الشركة تحاول تقديم ما أمكن من حلول قريبة، إلا أن الإجراءات الممكنة حيال العالقين بالخارج لن تفي بالغرض، ذاكرا أن جلهم من المرضى.

وناشد المشنون مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، بضرورة التدخل وإطلاق سراح الطائرة، محملا إدارة مطار مصراتة مسؤولية سلامة طاقم الطائرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية