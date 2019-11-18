دعم إيطالي للجنة الانتخابات البلدية

قررت الحكومة الإيطالية دعم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، بمبلغ قدره 850 ألف يورو من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا (مشروع دعم الانتخابات البلدية).

جاء ذلك على لسان السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو خلال زيارة قام بها الأحد إلى مقر اللجنة المركزية، وفق ما ذكرت اللجنة بصفحتها في “فيسبوك”.

وقالت اللجنة إن الزيارة تأتي في إطار الدعم الذي تتلقاه لاستكمال برنامجها الانتخابي، حيث عقد السفير اجتماعا مع رئيس اللجنة سالم بن تاهية، تناول سبل دعم اللجنة المركزية وتذليل الصعاب أمام تنفيذ الاستحقاق الانتخابي بصفة عامة.

وأعربت اللجنة المركزية عن تقديرها للدعم الإيطالي الذي يأتي في إطار دعم بناء مؤسسات الإدارة المحلية الخدمية، وتكملة للدعم الدولي لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا والذي تم من قبل ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان.

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