أصيب أثناء مواجهات طرابلس..وفاة قيادي في مليشيا “أحرار زليتن – 166”

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع وفاة القيادي الميداني بمليشيا ” أحرار زليتن – 166 ” أهويدي بشير الشريف بعد أن تعرض إلى إصابة بالغة جراء المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية.

وأوضح المصدر أن الشريف توفي متأثرا بجراحه في إحدى المصحات الطبية بطرابلس مساء الأحد، لافتا إلى أنه أصيب في محور صلاح الدين طرابلس مساء السبت.

وأضاف المصدر أن القيادي من مواليد التسعينات ومن سكان مدينة زليتن وهو من مجموعة المدعو مصطفى نوح إحدى المجموعات المسلحة والمسؤولة عن عمليات التصفية.

وأشار المصدر إلى أن الشريف أصيب في حرب اللواء التاسع في يناير 2018 حيث أصيبت السيارة التي كان يقودها تويوتا بيضاء ” لبوة” إلا أنه نجا حينها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24