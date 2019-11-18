توجه لتسهيل القيود على استجلاب العمالة الوافدة

عقد وزير العمل والتأهيل المفوض بحكومة الوفاق المهدي الأمين، اجتماعا موسعا الأثنين، بشأن تنظيم استجلاب العمالة الأجنبية في سوق العمل الليبي.

ووفق بيان لوزارة العمل والتأهيل، فقد عقد الاجتماع بحضور رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، ومندوب عن جهاز المخابرات الليبية، ومندوب عن إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، ومندوب مصلحة الطيران المدني.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش الإجراءات التي تم اتخاذها بناء على الاجتماعات السابقة، ودراسة الإجراءات الواجب اتخاذها لتسهيل وتخفيف القيود على استجلاب العمالة الوافدة، وذلك لحاجة السوق العمل الليبي لهذه العمالة بما يُساهم في رفع الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة خدمة للصالح العام.

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