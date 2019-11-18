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كلية التقنية بصرمان تُحيي الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

داخل مبنى كلية التقنية بصرمان وتحت شعار “معا لبناء تنمية اقتصادية ومجتمعية مستدامة من أجل غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقا”، أحيت الكلية الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي ينظم بليبيا في الفترة من الثامن حتى 24 من نوفمبر، بحضور عدد من الجهات الخاصة والعامة بالمدينة.

وشهدت فعاليات الأسبوع ورش عمل حول سبل التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وفي الافتتاح تمت إقامة أول ورشة عمل لأحد الخريجين تمحورت حول ريادة الأعمال والصقل وزيادة الدعم وتطوير البرامج التعليمية.

وتم أيضا تقديم عدد من المشاريع الرائدة في مجال الاقتصاد عن طريق الطالبات المتفوقات، وكان الهدف من ذلك فتح المجال أمام الخريجين لتفعيل ابتكاراتهم وتحويلها إلى كيان تجاري من شأنه أن ينمي المنطقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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