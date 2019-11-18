سيّالة يقدم ستة عناصر لحل الأزمة في ليبيا

نيويورك-العنوان قدّم وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق، محمد سيّالة، اليوم الإثنين، لمجلس الأمن الدولي ستة عناصر اعتبرها أساسية لنجاح أي جهود لحل للأزمة الليبية. وتضمنت العناصر الستة، ضرورة انسحاب القوات المسلحة بدون شروط مسبقة إلى مواقعها السابقة قبل 4 أبريل الماضي، وهو تاريخ بدء عملية تحرير طرابلس. وتمثّل العنصر الثاني في تأسيس آلية مراقبة دولية …

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