«تسييري طبرق» يطالب الجهات الأمنية بترحيل أي وافد يحمل مرضا معديا

طالب رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية الجهات الأمنية في المدينة بضرورة «ترحيل أي وافد يحمل مرضا معديا إلى خارج ليبيا فورا»، مؤكدا أن أمن ومصلحة المواطنين فوق كل اعتبار.

جاءت مطالبة بوالخطابية خلال اجتماع عقده اليوم الإثنين، مع مباحث الجوازات وجهاز الحرس البلدي ومكتب العمل لبحث إمكانية تنظيم العمالة الوافدة إلى ليبيا من حيث إجراءات الإقامة والتراخيص والهجرة وغيرها.

وقال الناطق باسم بلدية طبرق مروان يونس لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع خصص لمناقشة مشاكل المهاجرين والعمالة الوافدة الذين دخلوا البلاد بدون إجراءات والمتسولات الأجانب، وتنظيم عمل القطاعات التي يعنى عملها بالمهاجرين والعمالة الوافدة.

وأضاف يونس أن بوالخطابية طالب خلال الاجتماع بضرورة «ترحيل المتسولات فوراً، وشدد على عدم تقديم أي إجراءات من شأنها شرعنة المهاجر أو تحصيل أي مبالغ منهم تحت أي إجراء، وترحيل أي وافد يحمل مرضا معديا وأكد للمجتمعين أن أمن ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار».

وحضر الاجتماع أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق هاشم أمصادف وعبدالكريم بوطابونة، ومسؤولي مباحث الجوازات والحرس البلدي وجهاز مكافحة الهجرة ومكتب العمل ورئيس مجلس الحكماء عبدالقادر حامد.

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