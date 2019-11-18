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القوات المسلحة تدخل العجيلات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العجيلات-العنوان أفاد مراسل العنوان اليوم الإثنين أن وحدات من القوات المسلحة دخلت اليوم الإثنين إلى مدينة العجيلات أوجرت عملية انتشار داخلها. وتقع العجيلات في الجزء الشمالي الغربي من سهل الجفارة وتبعد نحو 80 كيلومترًا إلى الغرب من العاصمة طرابلس. بدوره أكد آمر فرع التوجيه المعنوي بالمنطقة الغربية، نشر وحدات من القوات المسلحة بمدينة العجيلات لتفعيل …

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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