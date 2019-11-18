البيت الأبيض يثمن دور القائد العام في محاربة الإرهاب في ليبيا

واشنطن-العنوان

ثمّن مسؤول كبير في البيت الأبيض اليوم الإثنين دور القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر في مكافحة الإرهاب في ليبيا، مشددًا على

ضرورة أن تعمل حكومة الوفاق في ليبيا على العمل مع القائد العام المشير خليفة حفتر، لافتا إلى أنه يمكن أن يلعب دورا مستقبليا في تأمين ليبيا.

وأضاف في مقابلة خاصة مع موقع “العربية.نت” أن الإدارة الأميركية كانت حريصة كل الحرص على إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع كل الأطراف.

وقال، “هناك أخبار جيدة في ليبيا أيضا بخصوص جهود مكافحة الإرهاب ومع كل الأطراف في شرق وغرب ليبيا ومشكلة الإرهاب كانت تمثل تهديدا وجوديا قبل خمس سنوات والآن هي تحت السيطرة”.

وأضاف، “لا نستطيع إغلاق أعيننا عن المنظمات الإرهابية وإلا سيكون لدينا داعش جديد، لكن نحن نتعاون بشكل مختلف الآن مع الليبيين ونأمل أن تتجه جهود الليبيين نحو تأسيس الأمن وتحقيق الازدهار”.

واستطرد المسؤول الأمريكي، “نريد أيضا أن نحافظ على دورنا كالدولة الوحيدة التي تحترم قرار حظر بيع الأسلحة لليبيا والتي تفاوض جميع الأطراف، ونحن نتحدث مع كل الدول التي تتدخل في شؤون ليبيا ولا نعتقد أن التدخل الروسي يساعد وعليهم أن يأخذوا العظة من تدخلهم في سوريا، إذ لم يكونوا بنائين”.

وأكد أن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبيًا، ويجب أن ننظر إلى المستقبل وإلى الأمام لإيجاد حل عملي يخدم كل الليبيين.