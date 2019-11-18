الخطوط الليبية تستأجر طائرة لتسيير الرحلات المؤجلة

قال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الليبية بإدارة بنغازي عزالدين المشنون لقناة “218”، الاثنين، إن الشركة استأجرت طائرة من الخطوط الافريقية لتتمكن من تسيير الرحلات المؤجلة.

ويأتي ذلك بعد أن احتجزت إدارة مطار مصراتة الطائرة الوحيدة لــشركة الخطوط الجوية الليبية بإدارة بنغازي، بعد وصولها لإجراء صيانة.

بدورها أعلنت الشركة بحسابها في “فيسبوك”، لركاب رحلة (بنغازي- عمان- بنغازي) المؤجلة من يوم السبت الماضي، أن رحلتهم ستقلع من بنغازي الليلة في الساعة 12:00 منتصف الليل، وسيكون موعد الوصول إلى عمان في الساعة 3:30 فجرا.

أما رحلة عمان- بنغازي رقم 285، فستقلع من عمان في الساعة 4:30 فجراً، وسيكون توقيت الوصول إلى بنغازي في الساعة 7:30 صباحا.

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