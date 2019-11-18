باشاغا والسفير البريطاني يبحثان مكافحة الإرهاب والجريمة

بحث وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، الاثنين، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيوكلاس هيبتون، مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في ليبيا.

وقالت “داخلية الوفاق” في بيان نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، إن باشاغا وهيبتون بحثا في اللقاء الذي عقد في تونس، آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين، سواء في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة او في مسألة الهجرة غير القانونية.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الاجتماع تناول أيضا عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

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