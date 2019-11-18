اخر تطورات الوضع.. قصف جوي واشتباكات مستمرة وصفارات الانذار تدوي في طرابلس -فيديو

لا تزال الاشتباكات المسلحة والقصف الجوي والمدفعي مستمرة والعنوان الابرز لملامح الوضع الميداني مع ارتفاع وتيرة التصعيد خلال الايام الماضية، فيما دوت صفارات الانذار الخاصة بخزانات النفط التابعة لشركة البريقة وسمعت بمناطق واسعة بالعاصمة طرابلس.

ووفقا لمصادر محلية فإن اشتباكات عنيفة تسمع بمشروع الهضبة وشارع الخلاطات.

وبحسب مصادر مطلعة فقد شنت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو بالجيش الوطني الليبي غارات جوية على موقع تابع لقوات “الحلبوص” بالقرب من شركة الداوو بمنطقة الرويسات في مدينة مصراتة.

وبحسب شهود عيان فإن صواريخ الهاون شوهدت تخرج من منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة.

وبحسب المصادر فإن اصوات رماية تسمع بمنطقة غوط الشعال، وتشهد منطقة طريق المطار ضرب بالمدفعية بشكل متقطع.

صفارات الإنذار

وقالت المصادر أن اشتباكات قوية وصواريخ جراد أدت إلى دوي صفارات الانذار الخاصة بمستودعات خزانات النفط التابعة لشركة البريقة بمنطقة طريق المطار في شارع ولي العهد.

#طرابلس اصوات صافرات الانذار لخزانات النفط تشتغل الان مع سماع اصوات الاشتباكات بالمدفعية الثقيلة Posted by ‎تك يحرق كل شي‎ on Monday, November 18, 2019

وأرتفعت وتيرة القتال والتصعيد والتحشيد بالمحاور بالآونة الاخيرة في عدة محاور بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق وسط سماع لانفجارات قوية ناتجة عن المدفعية الثقيلة.

ودخلت المعارك شهرها الثامن على التوالي في العاصمة طرابلس من اطلاق الجيش الوطني عملية طوفان الكرامة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي