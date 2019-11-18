سلاح الجو يضرب مواقع عسكرية بـِ مصراتة

ذكرت مصادر صحفية متطابقة أن سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الوطني شن غارات متسلسلة على مواقع عسكرية داخل مدينة مصراتة .

وركز الطيران في ضرباته على مخزن للذخيرة وموقع عسكري قرب شركة الداو بمنطقة الرويسات.. كما أشارت مصادر أخرى إلى أن السلاح الجوى نفّذ ضرباته بدقة متناهية وأصابت جميع أهدافها .

يشار إلى أن سلاح الجو تجاوز في الآونة الأخيرة استهداف الكلية الجوية والقسم العسكري بمطار مصراتة إلى استهداف مواقع في عمق المدينة وعلى أطرافها تستغلها التشكيلات المسلحة التابعة لقوات الوفاق، من مقار ومخازن للعتاد والذخيرة ومواد أخرى.

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