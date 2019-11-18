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سلاح الجو يضرب مواقع عسكرية بـِ مصراتة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت مصادر صحفية متطابقة أن سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الوطني شن غارات متسلسلة على مواقع عسكرية داخل مدينة مصراتة .

وركز الطيران في ضرباته على مخزن للذخيرة وموقع عسكري قرب شركة الداو بمنطقة الرويسات.. كما أشارت مصادر أخرى إلى أن السلاح الجوى نفّذ ضرباته بدقة متناهية وأصابت جميع أهدافها .

يشار إلى أن سلاح الجو تجاوز في الآونة الأخيرة استهداف الكلية الجوية والقسم العسكري بمطار مصراتة إلى استهداف مواقع في عمق المدينة وعلى أطرافها تستغلها التشكيلات المسلحة التابعة لقوات الوفاق، من مقار ومخازن للعتاد والذخيرة ومواد أخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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