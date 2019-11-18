سيالة يوضح لـ غوتيريش أضرار الحرب في طرابلس

بحث وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، تطورات الوضع الميداني والإنساني في ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان إن سيالة أوضح خلال اللقاء الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الأضرار التي خلفتها الاشتباكات المسلحة في ضواحي طرابلس بين الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق، من قتلى وجرحى وخسائر بالممتلكات الخاصة والعامة.

وأشار البيان إلى أن سيالة زعم وجود مقاتلين أجانب يقاتلون مع قوات الجيش الوطني، مشددا على ضرورة التنبيه على الدول المعنية بهذا الأمر.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود التي يقوم بها حاليا مبعوث الأمين العام غسان سلامة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى الحوار وأنه لا حل عسكري للصراع في ليبيا.

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