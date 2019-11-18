بيان هام للقيادة العامة للجيش الوطني يوضح بشأن الغارات الجوية في مصراتة

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بيان هاماً بشأن الغارات الجوية على أهداف بمدينة مصراتة بتاريخ 18/11/2019.

وبحسب البيان فإن القصف الذي نفذ ضمن إطار العمليات العسكرية الشاملة، جاء بناء على المعلومات الاستخباراتية الدقيقة بعد أن تم رصد ومتابعة عملية نقل عدد (19مدرعة ) بواسطة السفينة المدنية التركية (كوسافاك رست) من تركيا إلى ميناء الحديد والصلب بمنطقة مصراتة يوم الاثنين الموافق 18/11/2019 والتي تم نقلها لاحقاً من الميناء وتخزينها في منطقة صناعية في وسط المدينة بهدف استخدامها في أرض العمليات.

وأعتبر البيان أن هذا الدعم يشكل خرق جديد من قبل تركيا لقرارات مجلس الأمن الدولي والتي تنص على فرض حظر الأسلحة.

ونوه البيان إلى انه وبعد اكتمال المعلومات الاستخباراتية من خلال التتبع والمراقبة لهذه الشحنة العسكرية منذ بداية تنزيل المدرعات من السفينة حتى وصولها إلى المخازن، قام سلاح الجو الليبي وبعد التخطيط لاستهداف هذه المدرعات بنفس يوم وصولها وقبل خروجها من مخازنها لمنع استخدامها في أعمال عدوانية تهدد امن وسلامة البلاد والعباد والجيش الوطني، وفقاً للبيان.

وأشار البيان إلى أنه تم تنفيذ طلعات جوية بواسطة طائرات سلاح الجو الليبي كانت نتيجتها إصابة أهدافها وتدمير المدرعات بدقة عالية وقد نتج عن هذا الاستهداف انفجارات هائلة متتالية نتيجة تخزين أسلحة وذخائر وصواريخ فيها، إضافة للمدرعات.

وحذرت القيادة العامة في بيانها من استمرار الدعم العسكري التركي لقوات الوفاق، مطالبةً بإبعاد مدينة مصراتة من استخدامها في المجهود العسكري حفاظاً علي سلامة سكانها ومرافقها.

ونبه البيان إن استخدام السفن والطائرات المدنية في نقل معدات عسكرية وتخزين هذه المعدات العسكرية في مرافق مدنية يعتبر انتهاك للقانون الدولي والدولي الإنساني والأعراف الدولية .

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