سيكون قاسيًا وموجعًا..آمر الاستخبارات العسكرية الوسطى يتوعد بالرد على غارات سلاح الجو على مصراتة

أخبار ليبيا24

توعد آمر الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الوسطى إبراهيم بيت المال بالرد على الغارات التي شنتها مقاتلات سلاح الجو الليبي على مقرات في مصراتة سيكون قاسيا.

وأكد بيت المال في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” أن الرد على هذه الغارات سيكون موجعًا وقاسيًا كما كان قاسيا على تنظيم الدولة “داعش” في سرت.

وكانت مقاتلات السلاح الجوي شنت صباح الثلاثاء أربع غارات جوية استهدفت مقرات تابعة لمجموعات قوات الوفاق في مقر الكلية الجوية مصراتة.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن الغارات تمت عقب ورود معلومات عن طريق أجهزة الاستخبارات بالقوات المُسلحة باستجلاب أسلحة وذخائر تم تخزينها في المستودعات المستهدفة.

وأشارت الشعبة إلى أنه تم تدمير تلك المخازن التي تحوي الأسلحة والذخائر بنجاح, موضحة أن دوي انفجارات هذه الأسلحة والذخائر سمع في أرجاء المدينة عقب الغارات الجوية.

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