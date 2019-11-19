بيان الجيش الوطني حول ضرب أهداف بمصراتة – (فيديو)

قال اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني -عبر بيان للجيش صدر في وقت مبكر اليوم الاثنين- إن الغارات الجوية التي استهدفت مواقع بمدينة مصراتة تم تنفيذها بناءً على معلومات استخباراتية وصفها بالدقيقة تم بعدها رصد ومتابعة عملية نقل عدد 19 مدرعة بواسطة سفينة مدنية تركية تحركت من تركيا إلى ميناء الحديد والصلب بمدينة مصراتة يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر 2019م.

وجاء في البيان أنه تم نقل المدرعات لاحقاً من الميناء وتخزينها في منطقة صناعية في وسط المدينة بهدف استخدامها في أرض العمليات، ما يشكل خرق جديد من قبل تركيا لقرارات مجلس الأمن الدولي والتي تنص على فرض حظر الأسلحة-حسب وصف البيان.

وأكد البيان إلى أن سلاح الجو الليبي بعد التخطيط لاستهداف هذه المدرعات في نفس يوم وصولها وقبل خروجها من مخازنها – لمنع استخدامها في أعمال عدوانية تهدد أمن وسلامة البلاد والعباد والجيش الوطني- تم تنفيذ طلعات جوية مخطط لها بواسطة طائرات سلاح الجو الليبي كانت نتيجتها إصابة أهدافها وتدمير المدرعات بدقة عالية وقد نتج عن هذا الاستهداف انفجارات هائلة متتالية نتيجة تخزين أسلحة وذخائر وصواريخ فيها ، إضافة للمدرعات ، وقد عادت طائرات سلاح الجو لقواعدها سالمة- حسب البيان.

وحذرت القيادة العامة للجيش الوطني من استمرار الدعم العسكري التركي للتشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، مطالبةً بإبعاد مدينة مصراتة من استخدامها في المجهود العسكري حفاظاً علي سلامة سكانها ومرافقها.

ونبه البيان إلى إن استخدام السفن والطائرات المدنية في نقل المعدات العسكرية وتخزينها في مرافق مدنية يعد انتهاك للقانون الدولي والدولي الإنساني والأعراف الدولية .

وخلص بيان القيادة العامة إلى طمئنة الشعب الليبي بأن قواته المسلحة والمتمثلة في أجهزة الاستخبارات وسلاح الجو وكافة وحداتها قادرة على رصد ومراقبة أي إمدادات للتشكيلات المسلحة التابعة للوفاق وتدميرها فور وصولها إلى كافة الموانىء والمطارات دون تأخير أو إمهال.

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