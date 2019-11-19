جاءت بعد تتبع ومراقبة..القيادة العامة تكشف أهداف طائرات سلاح الجو في مصراتة

أخبار ليبيا24

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الغارات الجوية على أهداف بمدينة مصراتة تأتي في إطار العمليات العسكرية الشاملة ضد التنظيمات الإرهابية التي انتهكت سيادة الدولة وهددت أمنها وسلامة أراضيها ودمرت اقتصادها وبددت مواردها.

وأوضحت القيادة العامة في بيان لها أنه بناء على المعلومات الاستخباراتية الدقيقة تم رصد ومتابعة عملية نقل عدد (19 مدرعة ) بواسطة السفينة المدنية التركية (كوسافاك رست) من تركيا إلى ميناء الحديد والصلب بمنطقة مصراتة يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر الجاري.

وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة أنه تم نقل هذه المدرعات لاحقاً من الميناء وتخزينها في منطقة صناعية في وسط المدينة بهدف استخدامها في أرض العمليات وفق خططهم المعروفة لأجهزتنا الاستخباراتية.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة أن هذا الأمر يشكل خرقًا جديدًا من قبل تركيا لقرارات مجلس الأمن الدولي والتي تنص على فرض حظر الأسلحة.

وذكرت القيادة العامة أنه بعد اكتمال المعلومات الاستخباراتية من خلال التتبع والمراقبة لهذه الشحنة العسكرية منذ بداية تنزيل المدرعات من السفينة حتى وصولها إلى المخازن، قام سلاح الجو الليبي بتنفيذ طلعات جوية مخطط لها كانت نتيجتها إصابة أهدافها وتدمير المدرعات بدقة عالية.

وأكدت أنه بعد التخطيط لاستهداف هذه المدرعات في نفس يوم وصولها وقبل خروجها من مخازنها لمنع استخدامها في أعمال عدوانية تهدد أمن وسلامة البلاد والعباد والجيش الوطني العربي الليبي تم تدميرها.

وبينت القيادة العامة للقوات المسلحة أنه نتج عن هذا الاستهداف انفجارات هائلة متتالية نتيجة تخزين أسلحة وذخائر وصواريخ فيها، إضافة للمدرعات ، مؤكدة عودة الطائرات إلى قواعدها سالمة.

وتحذر القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية من استمرار الدعم العسكري التركي للمليشيات الإرهابية ، وكما تطالب بإبعاد مدينة مصراتة من استخدامها في المجهود العسكري حفاظاً على سلامة سكانها ومرافقها.

ونبهت القيادة العامة أن استخدام السفن والطائرات المدنية في نقل معدات عسكرية وتخزين هذه المعدات العسكرية في مرافق مدنية يعتبر انتهاك للقانون الدولي والدولي الإنساني والأعراف الدولية.

وطمأنت القيادة العامة أن القوات المسلحة والمتمثلة في أجهزة الاستخبارات وسلاح الجو وكافة وحداتها قادرة على رصد ومراقبة أي إمدادات للمليشيات الإرهابية وتدميرها فور وصولها إلى كافة الموانئ والمطارات دون تأخير أو إمهال.

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