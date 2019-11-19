معاناة استخراج جوازات السفر في غدامس

تقرير|218

لا تزال مشكة استخراج جواز السفر في مدن ليبية عدة، مستمرة ومنها مدينة غدامس و بعد اجتياز البيروقراطية في تجهيز المستندات المطلوبة .. ياتي دور التسجيل بالمنظومة و بعد انتهاء التسجيل تليها مرحلة التصوير و هنا تكمن المشكلة.

ونظراً للازدحام الشديد وعدم توفر أقسام الجوازات في بعض المدن والقرى، يضطر المواطنون لقطع المسافات من أجل التصوير.

أصبحت مدينة غدامس مقصداً للكثير من المواطنين نظرا للترحيب والمعاملة الطيبة من عناصر قسم الجوزات ولكن تبقى المشكلة الكبرى هى فتح و إغلاق منظومة التسجيل ويبقى الأهالي في حالة انتظار ريثما يتم فتح المنظومة من الفرع الرئيس بطرابلس وربما قد يرجعون بخفي حنين ويعودون أدراجهم خاليي الوفاض.

. . . و يبقى المواطن يئن بين سندان المنظومة ومطرقة قسم الجوزات ويستمر الحال على ما هو عليه دون إيجاد حل جذري لمشكلة المنظومة.

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