مجدداً .. باشاآغا يتوعد بانهاء المعركة في الرجمة

ليبيا – في أول تغريدة له منذ الرابع من أكتوبر الماضي هي الأولى بعد الضربات الجوية العنيفة التي تعرضت لها مواقع للجماعات المسلحة في مدينته مصراتة ، توعد وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا بوقت مبكر من صباح الثلاثاء “!تلميحاً ” بنقل المعركة في النهاية إلى الرجمة حيث مقر القيادة العامة .

وقال باشاآغا في تغريدته عبر حسابه الرسمي الذي يملكه منذ سنوات طويلة أن عملية THE BLITZ التي شنها زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر لقصف لندن بالطيران الحربي استمرت ثمانية أشهر أسقط خلالها آلاف القنابل على لندن لكنها انتهت بالفشل .

وأضاف مغرداً أن هتلر قام عقب قصف لندن بعملية بارباروسا لاجتياح العاصمة الروسية موسكو فانتهت بهزيمته في قلب برلين وقال ” هل لهتلر خليفةً في هذا الزمن ؟ والنهاية واحدة ” وذلك في إشارة منه إلى أن المشير حفتر هو خليفة هتلر وأن النهاية كما كانت في برلين ستكون في الرجمة ! .

يشار إلى أن ضربات جوية استهدفت منتصف الليل مقار في شرق وسط مدينة مصراتة حيث كانت تتمركز كتيبة تابعة للمجلس العسكري في مصنع الصابون وأخرى في وكيل شركة دايو سابقاً أسفرت عن تدمير مخارن ذخائر استمرت في الانفجار حتى ساعات الصباح الأولى فيما أكدت القيادة العامة في بيان تدمير شحنات اسلحة ومدرعات وصلت من تركيا قبل أقل من 24 ساعة عن الضربة .

المرصد – متابعات

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