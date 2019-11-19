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مجدداً .. باشاآغا يتوعد بانهاء المعركة في الرجمة

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – في أول تغريدة له منذ الرابع من أكتوبر الماضي هي الأولى بعد الضربات الجوية العنيفة التي تعرضت لها مواقع للجماعات المسلحة في مدينته مصراتة ، توعد وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا بوقت مبكر من صباح الثلاثاء “!تلميحاً  ” بنقل المعركة في النهاية إلى الرجمة حيث مقر القيادة العامة . 

وقال باشاآغا في تغريدته عبر حسابه الرسمي الذي يملكه منذ سنوات طويلة أن عملية THE BLITZ التي شنها زعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر لقصف لندن بالطيران الحربي استمرت ثمانية أشهر أسقط خلالها آلاف القنابل على لندن لكنها  انتهت بالفشل  .

وأضاف مغرداً أن هتلر قام عقب قصف لندن بعملية بارباروسا لاجتياح العاصمة الروسية موسكو فانتهت بهزيمته في قلب برلين  وقال ”  هل لهتلر خليفةً في هذا الزمن ؟ والنهاية واحدة ”  وذلك في إشارة منه إلى أن المشير حفتر هو خليفة هتلر وأن النهاية كما كانت في برلين ستكون في الرجمة ! .

يشار إلى أن ضربات جوية استهدفت منتصف الليل مقار في شرق وسط مدينة مصراتة حيث كانت تتمركز كتيبة تابعة للمجلس العسكري في مصنع الصابون وأخرى في وكيل شركة دايو سابقاً أسفرت عن تدمير مخارن ذخائر استمرت في الانفجار حتى ساعات الصباح الأولى فيما أكدت القيادة العامة في بيان تدمير شحنات اسلحة ومدرعات وصلت من تركيا قبل أقل من 24 ساعة عن الضربة .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • ما علاقة هتلر ياحمار بهذا الانتصار فهتلر اعتدى على دول اخرى اما الجيش الوطنى الليبى المكلف من نواب الشعب يحارب مليشيات ارهابية مدعومة من الاحتلال العثمانى ولا يمكن لشوية صراصير مثلكم الوقوف امام اسود قوية وما عليكم سوى الاستسلام التام او الموت الزؤام فالهزيان والجعجة ليست سوى هزيمة منكرة انت فين والرجمة فين خليك فى طرابلس المزنوق فيها ونسور الجو فوق راسك ياحمار وانت تستنجد بالامريكان لوقف زحف الجيش اتفوووه عليك

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  • … هزيان باشاغا امر عادى فهو من قال ان الجيش جاء لطرابلس ليخلصها من المافيا .واليوم الطاسة سخنت من بلبعة حبوب الهلوثة الامريكانى ..ربنا ينصر الجيش الوطنى على صهاينة مصراطة من الخوان المجرمين فمصيرهم مثل مصير اخوان لوط ان يجعل الله عاليها سافلها على يد عباده المخلصين وسيزحف شباب ليبيا من كافة المدن الى مصراطة ليقتصوا منها قريبا جدا وما عليهم الا الاستسلام التام او الموت الزؤوام

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  • مكانك الطبيعى قرقارش ياباشاغا اذا كانت راسك مفوته وتحتاج لجسات كهرباء تظبطها اما اذا كنت محشش او مبلبع كام برشام فاول ما تفوق تعمل مثل هتلر بعد هزيمته وتضرب نفسك بالرصاص قبل ان تزف فى شوارع طرابلس وترجم بما تيسر من الحجارة والشباشب رجمة لا تنساها وانت فى طريقك اما لسجن ابوسليم او قرقارش حسب حالتك وقتها المهم استعد للرجمة ايها اوعى تنسى ازعل منك ياخلبوص

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