بني وليد .. افتتاح المركز الصحي بـ “الحدادة” بعد صيانته

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اُفتتح في مدينة بني وليد، المركز الصحي بـحي “الحدادة” بعد إجراء أعمال الصيانة لهُ التي التي نفذتها إدارة الخدمات الصحية بني وليد.

حضر الافتتاح مدير إدارة الخدمات الصحية ومدير مكتب الرعاية الصحية ومديرو المكاتب وعدد من الأعيان وسكان حي الحدادة.

وذكر مدير إدارة الخدمات الصحية “سامي الوداني” أن هناك عدة مرافق صحية أخري تحت الصيانة ستنتهي قريباً وسيتم افتتاحها من ضمن الخطة الموضوعة للعام الجاري 2019 لصيانة وتجهيز المرافق الصحية.

وتحدث “الوداني” عن خطة للعمل في بداية العام المقبل 2020 تتمثل في التركيز على العناصر الطبية والطبية المساعدة من خلال رفع الكفاءة بإجراء دورات بالداخل والخارج وسيطلق عليه عام “الموارد البشرية”.

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