“لا تنمية دون مشاركة المرأة”.. ندوة في بنغازي

متابعة|218

أُقيمت في مستشفى الأطفال بنغازي، وبإشراف المنظَّمة الليبية للتنمية، وإدارة الدكتورة جازية شعيتير، ندوة بعنوان ” لا تنمية من دون مشاركة المرأة”.

شهدت الندوة حضوراً مميزاً للشخصيات النسائية من عدة منظَّمات حقوقية، إضافة إلى حضور الرجال، في خطوة لدعم الجهود الرامية لمشاركة المرأة في شتى المجالات.

وعكس العنوان الذي تم اختياره للندوة، الجهود التي لم تتوقف منذ سنوات، والرامية إلى مشاركة المرأة لأهميتها في تأثيث المجتمع وترسيخ المفاهيم المشتركة بينها وبين الرجل في صنعِ القرار ووضع الخطط الداعمة للمجتمع المدني.

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