طقس ليبيا الثلاثاء.. منخفض جوي ورياح جنوبية على هذه المناطق

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا اليوم الثلاثاء أن يؤثر منخفض جوى على مناطق الجنوب والوسط والشمال الشرقي يصاحبه رياح جنوبية نشطة السرعة احيانا تسبب فى اثارة الاتربة والغبار على مناطق الوسط والخليج وسهل بنغازي مع ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.

ومن المتوقع ظهور ضباب خفيف صباح اليوم على سرت وبعض مناطق الجبل الغربى ومناطق اقصى الشمال الشرقي كما تتكاثر السحب اليوم على مناطق الجبل الاخضر وبعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة.

وبحسب التقرير فإن درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم على (مناطق الشمال الغربى – غدامس – الحمادة ومناطق الجبل الاخضر) تتراوح مابين ( 17 – 22 ) مْ ، بينما تكون الحرارة القصوى اليوم مابين ( 23 – 29 ) مْ وقد تسجل ارتفاعا طفيفا ببعض المناطق.

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