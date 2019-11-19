أكثر من 30 مدرسة بطبرق متمسكة بالاعتصام

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية اجتماعاً موسعاً بعدد من مدراء المدارس بالمدينة وبحضور عضو المجلس التسييري ومدير قطاع التعليم بالبلدية وذلك لمناقشة عودة الدراسة وفتح أبواب المدارس.

صلاح فؤاد مدير إدارة الإعلام بالبلدية قال إن عدد 37 مدير مدرسة مستمرون ومتمسكون بمواصلة الاعتصام.

وأضاف أن الاجتماع ناقش إمكانية تشكيل لجنة من البلدية والحكماء والتعليم للتواصل مع نقابة المعلمين حول فك الاعتصام.

هذا وأكدت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا استمرار الإضراب عن العمل في القطاعات التعليمية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة حتى تنفيذ مطالبها.

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