أمغيب: بعد تحرير العاصمة هنالك استحقاقات كبيرة قد لا يقبلها المجتمع الدولي

قال عضو مجلس النواب سعيد أمغيب إنه بعد تحرير العاصمة طرابلس ستكون هنالك استحقاقات كبيرة قد لايقبلها المجتمع الدولي مالم تكن صادرة عن مجلس النواب الليبي الجهة المنتخبة الوحيدة في البلاد.

أمغيب أكد في تصريح خص به “بوابة إفريقيا الإخبارية” أنه سوف يتم الاعتراف من قبل المجتمع الدولي بأي حكومة تمنح الثقة من قبل مجلس النواب بعد تحرير العاصمة طرابلس حينها لن يكون هنالك أي وجود للاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي والحكومة التابعة له”.

وأكد أن الخطوات القادمة بعد تحرير العاصمة طرابلس ستكون في التأسيس لبناء دولة مدنية بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون أول أعمالها التجهيز لانتخابات برلمانية ورئاسية.

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