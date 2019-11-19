مناقشة ملف الطلاب النازحين ومرتبات المعلمين في اجتماع «تعليم الوفاق»

ناقش وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لشؤون التعليم العام عادل جمعة، مع مراقبي التعليم ببلديات طرابلس الكبرى، سبل معالجة أوضاع الطلبة النازحين، والمدارس المقفلة جراء الاشتباكات المسلحة الدائرة جنوب العاصمة.

وتدارس المجتمعون عددا من الحلول المقترحة، التي تراعي ظروف الطلبة النازحين بالدرجة الأولى، وتتماشي مع إمكانات المدارس المستضيفة، بحسب بيان نشرته وزارة التعليم بحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

واستعرض الاجتماع جهود الوزارة المبذولة لتلبية مطالب المعلمين، وتنفيذ استحقاقاتهم المتعثرة، كما تطرق إلى الاستعدادات لبداية العام الدراسي بكل مراقبة تعليمية، إلى جانب الإطلاع على الصعوبات والنواقص التي تواجه المؤسسات التعليمية، فضلا عن التباحث حول الإجراءات الخاصة بالمعلمين المنسبين حديثا.

وجدد وكيل الوزارة عادل جمعة، تأكيده على اعتبار العام الدراسي الجاري عاما للنشاط المدرسي والتفتيش التربوي، مبرزا دور وأهمية هذين الجانبين في إنجاح العملية التعليمية.

واستضاف الاجتماع ديوان مراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة، في حضور وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق عماري زايد، وعدد من قيادات الوزارة.

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